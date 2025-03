Linha do Algarve interrompida entre Faro e Olhão

Um homem morreu esta segunda-feira de manhã na sequência de um atropelamento ferroviário ocorrido no Areal Gordo, concelho de Faro, encontrando-se interrompida a circulação na Linha do Algarve entre Faro e Olhão, segundo a Proteção Civil.

De acordo com o Comando Regional do Algarve da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o acidente ocorreu pelas 09h13, tendo o homem sido colhido pelo comboio regional, perto de uma passagem de nível na zona do Areal Gordo/Salgados, situada no concelho de Faro.

Fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) disse à Lusa que a circulação ferroviária se encontra interrompida no troço entre Faro e Olhão, prevendo que seja reaberta assim que terminem as operações de desobstrução da linha.

Às 10h00 estavam no local oito operacionais da Proteção Civil apoiados por quatro veículos.