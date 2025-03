Linha do Algarve já não está interrompida entre Faro e Olhão

A circulação ferroviária na Linha do Algarve foi restabelecida pelas 12h00, depois de ter sido interrompida devido ao atropelamento que resultou na morte de um homem, no concelho de Faro, segundo a Infraestruturas de Portugal (IP).

A circulação de comboios entre os concelhos de Faro e de Olhão foi restabelecida por volta das 12h00, em ambos os sentidos, após terem sido concluídos os trabalhos de desimpedimento da via pelas autoridades da Proteção Civil, especificou a fonte.

A mesma fonte adiantou que o acidente ocorreu junto a uma passagem de nível, no concelho de Faro, tendo sido aberto um inquérito para "apurar as causas em que o mesmo sucedeu".

Fonte do Comando Regional do Algarve da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), disse à Lusa que o alerta foi dado pelas 09:13, tendo o atropelamento ocorrido na zona do Areal Gordo/Salgados, no concelho de Faro.

[Notícia atualizada às 12h58 de 3 de março de 2025 para atualizar estado da circulação ferroviária]