Portugal celebrou o Domingo Gordo de Carnaval de Podence a Torres Vedras

O Dia de Carnaval propriamente dito é só terça-feira mas, este domingo, Portugal já saiu à rua para celebrar o Entrudo um pouco por todo o país. Neste Domingo Gordo, os foliões rumaram a várias regiões do país e celebraram a tradição carnavalesca, mesmo com frio.

Podence e o Entrudo chocalheiro Em Podence vive-se o Carnaval "mais genuíno de Portugal", declarado Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO. Como habitualmente, os caretos andaram à solta num domingo marcado pelo mau tempo. Mesmo assim, nem os pequenos flocos de neve que foram caindo ao longo do dia impediram que milhares de pessoas rumassem à povoação de Macedo de Cavaleiros.

Caretos à solta em Podence mostram a tradição da região. Foto: Facebook do Município de Macedo de Cavaleiros

Torres Vedras, o "Carnaval mais Português de Portugal" Já ao centro, carros alegóricos e disfarces tomaram as ruas de Torres Vedras. O município da Estremadura contou, este ano, com um um orçamento de 1,1 milhões de euros e espera receber mais de meio milhão de visitantes. A festa, que decorre até quarta-feira, espera receitas de 12 milhões de euros para a economia local e homenageia, desta vez, os 50 anos do 25 de Abril.

carros alegóricos e disfarces tomaram as ruas de Torres Vedras. Foto: Jose Sena Goulao/Lusa

Carnaval de Ovar, uma "vitamina da alegria" Quatorze grupos carnavalescos, seis grupos de passerelle e quatro escolas de samba integraram o Corso Carnavalesco ovarense este fim de semana. O Carnaval de Ovar distribuiu folia no "Domingo Gordo", num cortejo com mais de dois mil figurantes e vinte e quatro carros alegóricos. A "vitamina de alegria" foi servida com samba e pouca roupa, mas muita música, dança e animação, como manda a tradição.

Corso carnavalesco Carnaval de Ovar. Foto: Paulo Novais/Lusa

No Carnaval de Sesimbra nem o sol faltou E se o Domingo Gordo de outras paragens ficou marcado pelo mau tempo, o mesmo não se verificou no Carnaval de Sesimbra que, embora não possa ser considerado dos mais tradicionais do país, beneficiou, este ano, de sol e bom tempo. No "Domingo Gordo", a festa fez-se com o desfile das escolas de samba e grupos carnavalescos locais, e com o Cortejo de Fantasias de Palhaço, o maior desfile de palhaços do mundo (garante a organização).

Desfile no Carnaval de Sesimbra. Foto: Facebook da Câmara Municipal de Sesimbra