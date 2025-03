PSP em estado grave após ser abalroado. Um suspeito detido

Um acidente entre um motociclo da PSP e uma viatura ligeira provocou, esta manhã, um ferido grave, disse à Lusa fonte da PSP, acrescentando que um dos homens que se encontrava no carro já foi detido.

A mesma fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa (Cometlis) explicou que o alerta para um acidente de viação na intersecção entre a Avenida Santo do Contestável e a Rua Conselheiro Emídio Navarro, nos Olivais, em Lisboa, foi registado cerca das 10h30.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



No local, as autoridades deram conta de que a moto da PSP tinha sido abalroada e o agente tinha ficado "em estado grave", pelo que foi transportado para uma unidade hospitalar onde se encontra internado, "embora não corra risco de vida".

Os dois homens que estavam dentro do veículo fugiram a pé do local, mas um deles, de 34 anos "e com antecedentes criminais variados", foi detido pela polícia, de acordo com a mesma fonte.

Sobre o segundo suspeito, e apesar de ainda se encontrar em fuga, a polícia já conhece a sua identidade.