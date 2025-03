Sintra. Retomadas buscas por pescador desaparecido no mar

As buscas pelo pescador lúdico, de 28 anos, que terá caído ao mar ao princípio da tarde de domingo na zona da Biscaia-Azóia, no concelho de Sintra, foram esta segunda-feira retomadas com auxílio de uma aeronave da Força Aérea.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) anunciou que nas operações de buscas, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Cascais, estão empenhadas equipas por mar e por terra.

Segundo a nota, no mar encontram-se tripulantes da Estação Salva-Vidas de Cascais, enquanto em terra estão elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Cascais e dos Bombeiros Voluntários de Alcabideche, apoiados por drones.

De acordo com a AMN, no local "estará também uma aeronave da Força Aérea Portuguesa".

Segundo a nota, o gabinete de psicologia da Polícia Marítima continua a prestar apoio.

No domingo, a AMN divulgou, em comunicado, que o alerta para o desaparecimento do homem foi recebido às 15h10, através de um pescador que o acompanhava, a informar que o homem tinha caído de uma arriba.

Segundo a mesma fonte, foram de imediato iniciadas buscas pelos tripulantes da Estação Salva-vidas de Cascais, bem como por elementos do comando da Polícia Marítima de Cascais.

Foram ainda ativados elementos dos Bombeiros Voluntários de Alcabideche, apoiados por um drone, e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.

As operações de buscas foram interrompidas ao início da noite sem que se tivesse sido encontrado o pescador.