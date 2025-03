STCP multou 20 carros por dia no primeiro mês de fiscalização no Porto

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) multou cerca de 20 carros por dia no primeiro mês de fiscalização aos locais que impactam a circulação do transporte público, num total de 409 infrações, divulgou nesta segunda-feira à Lusa.

"Durante o mês de fevereiro, foram aplicadas 409 multas por estacionamento indevido em zonas que impactam diretamente a circulação da frota da STCP. Isso representa, em média, 20 viaturas multadas diariamente por estarem a ocupar e a interromper a passagem do transporte público", pode ler-se numa nota enviada à Lusa.

Segundo fonte oficial da STCP, do tota, "quase 230 infrações ocorreram em ruas com paragens de autocarro e com sinalização C16, onde é proibido parar e estacionar".

"A seguir, encontram-se as infrações cometidas em locais sinalizados exclusivamente para o transporte público, assim como aquelas em que o estacionamento indevido obrigou os autocarros a circularem na faixa contrária", refere também fonte oficial da empresa.

A STCP revela também que "as artérias mais condicionadas foram a Rua de António Cândido e a Rua da Constituição, que, juntas, contabilizaram mais de 60 infrações", e o "período com o maior número de incumprimento de estacionamento foi entre as 14h00 e as 17h00".

"As contraordenações são emitidas através de uma plataforma digital, no entanto os fiscais procuram, sempre que possível, sensibilizar os condutores a removerem as viaturas", segundo a mesma fonte.

A STCP adianta ainda que "a fiscalização será mantida de forma contínua, todos os dias úteis, com o objetivo de garantir um transporte público mais eficiente e sem interrupções".

A transportadora começou, em fevereiro, a "fiscalizar o estacionamento de veículos em faixas bus e nas vias com paragens de transporte público rodoviário e ferroviário [elétrico] na cidade do Porto".

A fiscalização é conduzida por agentes STCP devidamente credenciados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), que circulam em veículos identificados da STCP, e têm autoridade para emitir autos de contraordenação aos infratores, de acordo com o Código da Estrada.

Na quarta-feira, a Polícia Municipal do Porto também revelou ao Jornal de Notícias (JN) que registou cerca de 90 infrações de excesso de velocidade por dia e 868 infrações de estacionamento indevido em meio mês de operação, que arrancou dia 20 de janeiro.

No total, registaram-se 2803 infrações por excesso de velocidade em janeiro, com especial incidência em locais como a Avenida da Boavista e a frente marítima, na zona ocidental da cidade, e a Avenida 25 de Abril, na zona oriental, segundo o JN.

Quanto ao estacionamento abusivo, foram registadas 6646 contraordenações em janeiro, mais do dobro das 2975 registadas no mesmo mês de 2024.

A Polícia Municipal passou a dispor de dois radares de velocidade móveis, bem como de câmaras instaladas nos carros patrulha que permitem sancionar o estacionamento indevido.