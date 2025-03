Dois em cada três adultos em Portugal são pré-obesos

“Não há equidade nos tratamentos” diz o endocrinologista “porque muita gente não tem acesso atempado a consultas multidisciplinares, essenciais para um efetivo tratamento da pessoa com obesidade” nem pode pagar os medicamentos que são caros e não são comparticipados e “sem o pilar farmacológico, o tratamento da pessoa com obesidade está condenado ao insucesso na grande maioria dos casos”.

Cinco entidades das áreas da obesidade, diabetes e cardiologia apelam ao Governo para que avance com o Programa Prioritário de Combate e Controlo da Obesidade, previsto no Plano de Emergência para a Saúde.

Portugal tem uma das prevalências mais altas de obesidade da Europa: quase 29% dos adultos entre os 25 e os 74 anos vivem com doença, entre as crianças a taxa é de 12%. A pré-obesidade afeta 67,6% da população adulta e perto de 30% das crianças.

Uma das medidas já aprovadas, mas que ainda não saiu do papel, foi o Processo assistencial Integral para prevenção e tratamento da obesidade. Um documento essencial porque “tipifica qual deve ser o seguimento da pessoa com obesidade em sede dos cuidados de saúde primários e em sede dos cuidados hospitalares, e como deve ser a inter-relação e a passagem dos cuidados de saúde primários para os cuidados hospitalares”.

Há 20 anos que a Obesidade é considera uma doença em Portugal mas, na prática, diz o presidente da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade ainda não é assim. “É fundamental que a sociedade compreenda que a obesidade é efetivamente uma doença e não culpa da pessoa. O sistema de saúde tem de mudar, para conseguirmos verdadeiramente transformar a saúde dos portugueses”.

A obesidade está comprovadamente associada inúmeras doenças com elevada prevalência em Portugal: 79% dos casos de diabetes, 63% dos casos de AVC hemorrágico e 69% dos casos de doença cardíaca hipertensiva, são atribuíveis à obesidade.

Alertas e apelos que constam do documento “Recalibrar a Balança: É tempo de um verdadeiro compromisso com a Obesidade”, que hoje é publicado e é subscrito pela Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade, a ADEXO - Associação Portuguesa de Pessoas que Vivem com Obesidade, a SPEDM - Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, a SPD - Sociedade Portuguesa de Diabetologia e a SPC - Sociedade Portuguesa de Cardiologia.