Chuva, trovoada e granizo a Sul

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Beja, Évora, Faro e Setúbal sob aviso amarelo, entre as 12h00 e as 18h00, devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada.

Para esta quarta-feira está prevista precipitação, localmente forte na região Sul, e acompanhada de trovoadas em especial durante a tarde. O vento deverá soprar por vezes forte nas terras altas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O IPMA avisa também para a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos de serra da Estrela até final da manhã.

Na região da Grande Lisboa, o céu deverá apresentar-se muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser localmente intensos e ocasionalmente acompanhados de trovoadas durante a tarde.

Para a região do Grande Porto estão previstos períodos de chuva ou aguaceiros, pequena descida da temperatura e céu geralmente muito nublado.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 12ºC, na Guarda, e os 19ºC, em Santarém e Leiria, e as temperaturas mínimas entre os 5º C, na Guarda, e os 13ºC, em Faro.