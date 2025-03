Enfermeiros dos centros de saúde de Lisboa e Oeste em greve a 20 de março

Enfermeiros dos centros de saúde das zonas de Lisboa e Oeste vão estar em greve a 20 de março, pelo pagamento da remuneração em dívida, como os retroativos desde 2018, e a harmonização das condições salariais.

Segundo o pré-aviso do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) divulgado esta quarta-feira, a greve abrange os enfermeiros que exercem funções nos cuidados de saúde primários das Unidades Locais de Saúde (ULS) de Santa Maria, São José, Lisboa Ocidental, Loures-Odivelas, Estuário do Tejo, Amadora/Sintra e no Agrupamento de Centros de Saúde Oeste Sul da ULS do Oeste.

A paralisação vai vigorar entre as 08:00 e as 24:00 do dia 20 de março e, segundo o pré-aviso, está assegurada a prestação dos serviços mínimos indispensáveis para ocorrer à satisfação de "necessidades sociais impreteríveis".

Com esta greve, os enfermeiros dos cuidados de saúde primários querem exigir também a conclusão dos concursos para as categorias de Enfermeiro Gestor e Enfermeiro Especialista, a "justa e legal" atribuição de pontos e concretização do designado "acelerador de carreira", a contratação de profissionais e o investimento nos cuidados de saúde primários para reforço do Serviço Nacional de Saúde.