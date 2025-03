Agressões a polícias valem prisão preventiva para dois adeptos do Benfica

Dois dos cinco adeptos do Benfica detidos esta quarta-feira pela PSP por terem suspeitos de terem agredido vários polícias durante o jogo SL Benfica x Casa Pia, no Estádio da Luz, vão esperar pelo julgamento em prisão preventiva, revela o auto de interrogatório realizado esta quinta-feira a que a Renascença teve acesso.

O juíz do Tribunal Central de Instrução Criminal determinou ainda que os restantes três arguidos ficassem proibidos de entrar em estádios de futebol, ou mesmo de se aproximarem de qualquer recinto desportivo durante os trinta dias anteriores à data da realização de qualquer evento desportivo e no dia da realização do mesmo.

Sempre que existam competições desportivas, nacionais ou interncaionais que envolvam o Sport Lisboa e Benfica, estes três detidos ficam também obrigados a apresentações nas esquadras da P.S.P. da sua zona de residência.

Intervenção da polícia no intervalo do jogo SL Benfica x Casa Pia

A operação "Sem Nome" foi desencadeada nesta quarta-feira, pela Polícia de Segurança Pública, em vários locais do país. As cinco detenções foram o culminar de um inquérito que decorreu ao longo dos últimos seis meses.