Circulação retomada no metro de Lisboa entre Reboleira e Colégio Militar

A circulação na Linha Azul do Metropolitano de Lisboa foi retomada esta quinta-feira, depois de estar interrompida desde o final da manhã desta quinta-feira entre as estações da Reboleira e Colégio Militar/Luz. O problema deveu-se a uma avaria na sinalização, explicou fonte da empresa à Renascença.

Sendo a estação da Reboleira uma estação terminal da Linha Azul, as composições do metro de Lisboa estão a circular apenas entre as estações de Colégio Militar/Luz, ao lado do centro comercial Colombo e do Estádio da Luz, e a estação de Santa Apolónia, também terminal. A Metro de Lisboa disse à Renascença que a circulação foi interrompida pelas 11h30.

A estação da Reboleira do Metro de Lisboa tem ligação da estação com o mesmo nome na Linha de Sintra, facilitando a deslocação de habitantes de fora do concelho de Lisboa que trabalham na capital.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

Habitualmente, o metro funciona entre as 6h30 e as 1h00.

[notícia atualizada às 15h40]