Festival Dias da Dança anuncia 27 espetáculos e 18 palcos

O Festival Dias da Dança anunciou o cartaz da sua 9.ª edição. Entre Porto, Matosinhos e Vila Nova de Gaia, o DDD decorre entre os dias 23 de abril e 4 de maio, com interrupção apenas no feriado do Dia do Trabalhador, 1 de maio. Serão 27 espetáculos distribuídos por 18 palcos diferentes. Drew Klein, diretor do DDD, fala de um festival sem “quadro temático”, onde “os temas começaram a surgir através dos artistas”. Na apresentação da programação, o especto de temáticas navega entre “a brincadeira, o humor negro e subversão como forma para navegar num mundo cheio de conflitos”. As performances “propõem novas narrativas” de criação de “algo que não existe antes”. A primeira noite do festival ficará marcada por duas estreias na Invicta. Aina Alegre estreia “Fugaces”, uma exibição que, como realça Klein, “traz energia, sincopação e o uso de instrumentos de sopro”. “Os Gigantes” será também uma adaptação em estreia no DDD, uma colaboração entre Victor Hugo Pontes e Dançando com a Diferença.

“Cafézinho”, “Ou”, “Violetas” e “RE.SET: a metaphor for my queer emancipation” são algumas das performances que passarão por palcos como o Teatro Rivoli, o Palácio do Bolhão, Teatro Municipal de Matosinhos Constantino Nery, Auditório Municipal de Braga, entre outros.

A aproximação das eleições autárquicas não deixaram indiferentes os representantes dos municípios. Nesta que será a última edição do festival sob a governação autárquica de Rui Moreira, o presidente da Câmara do Porto agradece a “todos” pelo sucesso do festival: “Foi uma ideia que nós lançamos, que os outros municípios abraçaram e que foi de alguma forma inovador”. Fernando Rocha, vereador da Câmara de Matosinhos, refere também o encerramento de “mais um ciclo político”. Relativamente ao DDD, recorda que, apesar de participarem “atores que vão sair de cena”, existirá sempre “o maior prazer em, daqui uns anos, continuar a ver, continuar a assistir ao DDD e dizer ‘eu tive alguma coisa a ver com aquilo’”. Rui Moreira fez também questão de referir o orçamento do festival, “por uma questão de transparência”. Nesse sentido, o investimento total somou os 746.500 euros, distribuído pelas autarquias do Porto, Matosinhos e Gaia, mas também por verbas do Goethe-Institut e do Mecenas BPI Fundação La Caixa.