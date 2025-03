Fonseca e Castro deve entregar filho à progenitora, defende Ministério Público

O procurador do Ministério Público pediu esta quinta-feira que o antigo juíz Rui Fonseca e Castro entregue o filho à mãe.

A informação foi avançada pela SIC Notícias, que avançou a notícia há dois meses, de que o menor estava retido em Portugal pelo líder do partido Ergue-te e dessa forma impedido de regressar ao Brasil, com a mãe.

O processo da guarda da guarda da criança corre no Tribunal de Família e Menores de Viana do Castelo e as defesas têm agora 48 horas para se pronunciarem, período depois do qual vai ser tomada a decisão final.

Quando foi ouvida, a criança manifestou a sua vontade de regressar ao Brasil.