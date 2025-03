Morreu o jornalista José António Saraiva, aos 77 anos

José António Saraiva, histórico diretor do jornal Sol, morreu esta quinta-feira. A notícia é avançada pelo semanário por ele fundado. O jornalista tinha 77 anos.

José António Saraiva, jornalista e escritor, nasceu em 1947 em Lisboa. Passou pelo jornal Diário de Lisboa, onde foi cronista, pela Bola, e pelo semanário Expresso. Foi depois de sair do semanário, onde foi diretor, que fundou o semanário Sol, que dirigiu durante vários anos.

Isso mesmo recorda na sua última crónica, de 28 de fevereiro, escrita no Sol: "Comecei a escrever nos jornais com 17 anos, por intermédio de Mário Castrim, no Diário de Lisboa Juvenil, que abria as portas aos mais jovens num suplemento cultural onde colaboraram pessoas como o António Mega Ferreira, o Júlio Henriques, o António José Teixeira, eu, o Manuel Raposo, a Alice Vieira, que é viúva do Mário Castrim, e outros mais que formaram uma geração de escritores e jornalistas."

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Depois, continua a recordar nesse texto, colaborou com várias publicações, como o Espaço T Magazine, A República, ou o Portugal Hoje. "Até que um dia, em plena Praça do Rossio, em Lisboa, o Vicente Jorge Silva me convidou para ser colaborador do Expresso, onde eu já tinha longos artigos publicados e ele era chefe de redação."

Acabaria por chegar à direção do jornal. Sobre esse tempo, na mesma crónica, escreve: "Os dez primeiros anos foram penosos, depois as coisas acalmaram."

O passo seguinte foi a criação do semanário Sol, numa altura em que o principal adversário do Expresso, era o Independente. "Eu achei que era tempo de fazer outra coisa: um jornal mais leve, concorrente do Expresso, e propus a Francisco Pinto Balsemão. Estava há muito tempo na direção do jornal e era altura de outra experiência. Falei-lhe do assunto num almoço no English Bar, no Estoril."

José António Saraiva, que nesta crónica se despedia do jornal, fazia ainda uma confissão: "Nunca me senti jornalista."