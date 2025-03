Operação Marquês. Juíza declara urgência do processo

Os autos da Operação Marquês foram declarados urgentes pela juíza titular do processo, que por despacho indeferiu ainda o pedido para autonomizar o julgamento dos factos relativos ao empreendimento Vale do Lobo por risco de prescrição.

A informação foi avançada pelo jornal Observador e confirmada à Lusa pelo juiz presidente da comarca de Lisboa, Artur Cordeiro.

Por despacho, a juíza Susana Seca, do Tribunal Central Criminal de Lisboa e que preside ao coletivo que vai julgar o processo Operação Marquês, atribuiu urgência à tramitação do processo e rejeitou o pedido do Ministério Público (MP) para que fossem julgados separadamente os factos relativos ao empreendimento Vale do Lobo, no Algarve.

No que diz respeito a Vale do Lobo, os factos imputados na acusação envolvem os arguidos Armando Vara, ex-ministro do principal arguido e ex-primeiro-ministro, José Sócrates; o ex-administrador do empreendimento imobiliário de luxo Rui Horta e Costa; e o ex-diretor Gaspar Ferreira.

O pedido do MP tinha por base o risco de prescrição dos crimes.