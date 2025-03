Bebé e três mulheres intoxicadas com monóxido de carbono

Três mulheres, com idades na casa dos 30 anos, e uma bebé de um mês, foram nesta sexta intoxicadas por monóxido de carbono em Longueira -Almograve, no concelho de Odemira, distrito de Beja, revelou fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou à agência Lusa que o alerta para a ocorrência foi dado às 16h16, tendo as quatro pessoas sido consideradas feridos ligeiros.

As vítimas foram transportadas para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal, acrescentou.

A intoxicação por monóxido de carbono, registada numa habitação, na Avenida dos Pachecos, em Longueira-Almograve, foi provocada por uma braseira, adiantou a mesma fonte.

Foram mobilizados para o local 13 operacionais dos bombeiros de Odemira e da GNR, apoiados por seis veículos.