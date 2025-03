Dez estações do Metro de Lisboa vão ganhar elevadores

Cinco estações do Metropolitano de Lisboa vão passar a ter elevadores a funcionar ainda em 2025, outras cinco vão ganhá-los nos próximos dois anos e os equipamentos existentes noutras 21 vão ser substituídos até 2029, informou a empresa pública.

Em resposta à Lusa, o Metro de Lisboa refere que a instalação de novos elevadores nas estações de Campo Pequeno, Intendente, Martim Moniz, Picoas e Praça de Espanha, "atualmente em curso", deverá estar concluída até ao final do ano.

Já as estações de Alto dos Moinhos, Anjos, Avenida, Jardim Zoológico e Laranjeiras vão passar a ter elevadores nos próximos dois anos.

Paralelamente, o Metropolitano de Lisboa vai, entre 2026 e 2029, substituir os elevadores de 21 outras estações: Alfornelos, Alvalade, Amadora Este, Ameixoeira, Bela Vista, Cabo Ruivo, Carnide, Lumiar, Odivelas, Olaias, Oriente, Pontinha, Quinta das Conchas, Rato, Restauradores, Roma, Rossio, Santa Apolónia, Senhor Roubado, Telheiras e Terreiro do Paço.

Apesar das recorrentes queixas de associações e do número de reclamações recebidas -- em 2024, registaram-se 525 queixas sobre escadas mecânicas e 420 sobre elevadores --, a Metro indica que os elevadores registaram "um índice médio de disponibilidade de 85%" no ano passado.

Relativamente aos tempos de manutenção dos elevadores, a Metro justifica que tem sido "recorrentemente confrontada com dificuldades por parte dos prestadores de serviços de assistência", quer de recursos humanos, quer de peças de substituição.

Face a isso, a empresa está a apostar em "novas soluções de contratação e modelos de assistência e manutenção, apostando em tecnologias mais avançadas".

Em agosto, a empresa já havia anunciado um novo modelo de assistência técnica/manutenção, nomeadamente nos elevadores, escadas e tapetes rolantes, nas estações de elevado tráfego.

Nas 56 estações da rede do Metropolitano de Lisboa existem 121 elevadores, 234 escadas mecânicas e 10 tapetes rolantes.

Segundo informações prestadas pelo Departamento de Comunicação Institucional da empresa, estes equipamentos "operam com uma intensidade de utilização de cerca de 18 horas diárias, todos os dias do ano", pertencendo a "diferentes gerações tecnológicas, diferentes marcas comerciais" e encontrando-se "em estágios diferenciados do seu ciclo de vida".

No que diz respeito a escadas e tapetes mecânicos, a Metro menciona o trabalho de intervenção em curso na estação de Entre Campos e o concurso lançado para a substituição de equipamentos na estação do Terreiro do Paço.

No ano de 2026, os planos passam por intervenções nas escadas e tapetes mecânicos das estações de Alameda, Chelas, Olaias, Olivais e Parque.

No global, o plano de modernização em curso prevê que, "até 2026, 93% das estações da rede tenham acessibilidade plena", remata a empresa pública, vincando que continuará a investir na modernização e melhoria das condições de acessibilidade, num investimento superior a 22,5 milhões de euros desde 2018.