Diretor nacional da PSP reafirma confiança no agente suspeito de matar Odair Moniz

O diretor nacional da PSP reafirma a confiança no agente acusado de balear mortalmente Odair Moniz, na Cova da Moura, na Amadora, em outubro do ano passado.

Questionado sobre a conclusão do inquérito da Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI), que determina a abertura de um processo disciplinar por despacho da ministra da Administração Interna, Luís Carrilho sublinhou que a Polícia de Segurança Pública é das forças mais escrutinadas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“A PSP é uma instituição sujeita a um escrutínio e controlo interno e externo muito forte”, disse, garantindo que os policias dão o seu melhor pela segurança pública. O diretor nacional da PSP falava à margem de uma cerimónia que assinalou o Dia da Mulher na PSP.

Luís Carrilho sublinhou que se assiste ao normal curso do papel das instituições. “Quando há situações que levantam dúvidas tanto o sistema de justiça nacional como o sistema de justiça interno acuam”, disse, lembrando que "quando há um despacho de acusação a envolver um agente isso implica a abertura de um processo disciplinar”.

Recordando que não se pode esquecer que existe a presunção de inocência, e lamentando a morte de Odair, disse: “Queremos reafirmar a confiança no nosso polícia e nos nossos policias da mesma forma que acreditamos no funcionamento da justiça.”

Questionado sobre se faz sentido esperar pela justiça dos tribunais para depois se agir disciplinarmente e em conformidade, o diretor nacional da PSP lembrou que “há independência entre as duas partes”.

Em resposta à Renascença, a IGAI informou que “o processo de inquérito foi concluído no dia 27/02/2025, com determinação de abertura de processo disciplinar ao Agente da PSP por despacho da senhora ministra da Administração Interna, acolhendo proposta da Inspeção-Geral da Administração Interna”. Caberá agora determinar se o agente deve, ou não, ser expulso da PSP.

Acrescentando que “no âmbito do processo disciplinar, foi determinada a suspensão preventiva do Agente da PSP por despacho da Senhora Ministra da Administração Interna, acolhendo proposta da Inspeção-Geral da Administração Interna”.

De recordar que o caso da morte de Odair Moniz aguarda marcação de julgamento depois do Ministério Público ter deduzido acusação sem que as partes tenham pedido a fase de Instrução. Odair Moniz de 43 anos morreu depois de atingido com duas balas disparadas pela arma de serviço de um agente da PSP.

Possível queda do MAI? PSP não está preocupada.

Questionado ainda sobre a possível queda do Governo e consequentemente do Ministério da Administração interna com quem os polícias têm estado a negociar questões salariais e de estatuto, Luís Carrilho sublinha que a PSP e o diretor nacional são apartidários.

"Temos um papel essencial no funcionamento das instituições democráticas e órgãos de soberania. Tudo faremos para que o equilíbrio entre liberdade e segurança continuem a existir, continuando a fazer tudo para garantir a segurança em Portugal”, concluiu.

[notícia atualizada às 17h06]