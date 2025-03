Há aterros perto do limite. Revelado plano de 2,1 mil milhões para tratar do lixo

O plano nacional para o setor dos resíduos foi apresentado esta sexta-feira. Prevê a ampliação das infraestruturas existentes e o lançamento de uma campanha nacional de sensibilização, num investimento de 2,1 mil milhões de euros até 2030.

Durante a sessão de apresentação do plano TERRA, Transformação Eficiente de Resíduos em Recursos Naturais, que decorreu em Lisboa, o secretário de Estado do Ambiente, Emídio Sousa, afirmou que, dos 35 aterros existentes no país, apenas 13 têm capacidade superior a 20% e alertou que em regiões como o Norte ou o Algarve há alguns que podem esgotar-se em dois anos, se não houver medidas urgentes.

“Acho que Portugal tem aqui uma solução para o problema dos resíduos, sob pena de dentro de dois anos não termos onde colocá-los", declarou Emídio Sousa.

"Só nos restariam duas alternativas: o movimento fronteiriço, no fundo exportar resíduos ao triplo ou quádruplo do preço que atualmente custa, ou voltarmos às antigas lixeiras, o que é terrível”, afirmou.

Questionado sobre o futuro do plano, caso haja eleições legislativas em breve, Emídio Sousa afirmou que “seja quem for, vai pegar neste plano”. E referiu: “Temos os sítios onde queremos investir, o que queremos investir e quanto custo o investimento”.

A ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, que também esteve presente na apresentação do TERRA, lembrou que em Portugal se produzem todos os anos 5,338 milhões de toneladas de resíduos urbanos, mais do que em Itália, nos Países Baixos ou em Espanha.

“É muito preocupante o destino dado aos resíduos. No nosso país, cerca de 59% tem como destino os aterros e estes são números que não apenas comprometem a resposta dos aterros a breve prazo, como nos afastam da realidade e das metas europeias”, disse Maria da Graça Carvalho.