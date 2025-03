IP3 cortado em Santa Comba Dão devido a colisão

O Itinerário Principal (IP) 3, em Santa Comba Dão, está cortado ao trânsito nos dois sentidos devido a uma colisão entre um veículo pesado e um ligeiro, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

"A colisão aconteceu na zona do Vimieiro, em Santa Comba Dão, e provocou, além do corte nos dois sentidos, três feridos, um deles ligeiro, do veículo pesado", disse a mesma fonte do Comando Sub-regional da Proteção Civil Viseu Dão Lafões.

Do veículo ligeiro envolvido na colisão resultam "dois feridos muito graves, uma vez que estavam encarcerados", adiantou a mesma fonte.

O alerta foi às 17h19 e para o local foram acionados 29 operacionais, apoiados por 12 veículos dos Bombeiros Voluntários de Santa Comba Dão (distrito de Viseu), da Guarda Nacional Republicana (GNR) e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).