Metro do Porto. Circulação retomada entre Santo Ovídio e Vila de Este

A circulação no troço Santo Ovídio - Vila D'Este da linha amarela do Metro do Porto foi reposta, confirma a empresa.

Uma falha na sinalização levou a que a circulação fosse cortada desde as 6h00 desta sexta-feira, informou fonte à Renascença.

A informação é confirmada à Renascença por fonte da empresa, que justifica os constrangimentos com falhas na sinalização.

O prolongamento da linha amarela abriu há menos de um ano.

[Atualizado às 14h00 com reposição da circulação]