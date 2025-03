Aeroporto da Portela. Loures tem "reservas" sobre programa Menos Ruído

“Com satisfação, mas com alguma reserva”. O presidente da Câmara de Loures , Ricardo Leão, espera para ver como vai ser implementado o programa do Governo para mitigar o efeito ruído provocado pelos voos no Aeroporto Humberto Delgado, na Portela.

“Uma das matérias que o município de Loures alertou sempre foi para a necessidade de se fazer obras de mitigação do efeito do ruído, não só nos edifícios públicos, mas também nos edifícios privados, nas casas das pessoas, nas janelas, nomeadamente em zonas de grande impacto sonoro: Prior Velho, Camarate, Santa Iria de Azóia, em toda a zona oriental do concelho de Loures. Esse programa e esse investimento é bem-vindo, desde que se concretize. Fico satisfeito, mas com alguma reserva.”

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) vai estudar a proibição dos voos no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, entre a 1h00 e as 5h00 da manhã, restrições à operação dos aparelhos mais ruidosos a partir das 23h00 e alternativas às rotas de descolagem para reduzir a população exposta a níveis elevados de ruído.

O autarca de Loures compreende a importância do aeroporto para a economia nacional, mas defende que o horário noturno de exclusão aérea deveria ser alargado.

“Acho que o horário durante a madrugada é diminuto, devia ser mais alargado. Eu não sou contra o desenvolvimento económico do país e estamos a falar do aumento de voos necessários para que a economia cresça. Mas como presidente de câmara tenho que defender o interesse da minha população. Aqui, o efeito negativo que se traduz é no ruído que provoca na zona oriental do concelho e não é só nos edifícios públicos, também é na casa das pessoas. Acho que a restrição é curta demais, a madrugada deveria ser mais alargada”, sublinha.