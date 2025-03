"Celeste dos Cravos" condecorada pelo Presidente da República

Celeste Caeiro, a mulher que ofereceu cravos aos soldados na revolução de 25 de Abril de 1974, foi este sábado condecorada a título póstumo pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

“O Presidente da República homenageou hoje, Dia Internacional das Mulheres, Celeste Caeiro, que a 25 de Abril de 1974, espontaneamente, distribuiu cravos vermelhos aos militares revoltosos, assim dando nome à ‘Revolução dos Cravos’, como ficou conhecida em Portugal e no Mundo”, anunciou a Presidência da República, em comunicado.

Celeste Caeiro, que faleceu no final do ano passado, foi agraciada com o título de Oficial da Ordem da Liberdade.

A mensagem da Presidência da República destaca o exemplo da “Celeste dos Cravos”, como ficou conhecida, que “continua connosco, pelo seu gesto e pelo seu compromisso”.

A condecoração foi entregue este sábado aos familiares de Celeste Caeiro, a mulher que a 25 de Abril decidiu oferecer cravos vermelhos aos soldados, acabando por batizar a revolução que derrubou a ditadura.