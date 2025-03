Circulação do metro de Lisboa interrompida entre Telheiras e Campo Grande

A circulação do metropolitano entre as estações de Telheiras e Campo Grande, da Linha Verde, está interrompida pelo menos há cerca de uma hora, segundo informação do Metropolitano de Lisboa, que não adianta motivos.

De acordo com nota publicada nas redes sociais da empresa, a interrupção deve-se a "causa alheia ao Metro" e "de momento, não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada" .

"O Metro está a desenvolver todos os esforços para retomar a circulação o mais breve possível", referiu a empresa.