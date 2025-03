Homem detido por agredir companheira tinha mais de 50 armas em casa

Um homem foi detido quinta-feira no âmbito de uma investigação por violência doméstica contra a companheira, anunciou este domingo a GNR, que apreendeu ao detido mais de 50 armas numa residência em Odivelas, distrito de Lisboa.

No âmbito de uma investigação por violência doméstica pela GNR do posto de Colares, em Sintra, no distrito de Lisboa, os militares verificaram que o agressor, com 25 anos, "infligia violência física e psicológica e ameaças, com recurso as armas de fogo, contra a sua companheira, uma mulher com 26 anos", revelou a Guarda, numa nota.

Durante a investigação, a GNR cumpriu 14 buscas em Odivelas, também no distrito de Lisboa, uma das quais domiciliária e 13 em anexos da residência, durante as quais apreendeu ao detido mais de 50 armas.

Foram apreendidas 16 pistolas, três revólveres, três caçadeiras, uma espingarda de assalto e 11 armas de ar comprimido, além de 1.420 munições e 51 cartuchos.

A GNR apreendeu ainda ao suspeito de violência doméstica 17 facas, quatro punhais, duas bestas e seis flechas.

Segundo a GNR, os dados da investigação foram remetidos ao Tribunal de Sintra.

A violência doméstica é um crime público que pode ser denunciado por qualquer cidadão no Portal Queixa Eletrónica (https://queixaselectronicas.mai.gov.pt), através do número de emergência 112, em qualquer posto da Guarda ou nas esquadras da PSP.