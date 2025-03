Mau Tempo. Depressão Jana causou 657 ocorrências

A Proteção Civil contabilizou um acumulado de 657 ocorrências, desde o início do alerta especial pela passagem da depressão Jana por Portugal e até às 07h00 de hoje, esperando-se um desagravamento do estado do tempo ao longo do dia

Segundo o Comandante Alberto Fernandes, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), desde as 00:00 de sexta-feira, quando começou o alerta especial por causa das previsões de agravamento do estado do tempo, e até às 07h00 de hoje foram registadas 657 ocorrências, que envolveram 2.566 operacionais e 928 meios terrestres.

O balanço da última noite "não é relevante", uma vez que "foi uma noite extremamente calma", esperando-se hoje o "desagravamento das condições meteorológicas", acrescentou.

"As zonas mais afetadas foram Lisboa, seguida da Península de Setúbal e de Faro. As ocorrências mais relevantes foram quedas de árvores, quedas de estruturas, limpezas de vias e pequenas inundações", afirmou.

Num balanço realizado na noite de sábado, pelas 21h40, a Proteção Civil tinha anunciado um acumulado de 618 ocorrências desde o início do alerta especial devido à depressão Jana, das quais 267 tinham sido registadas no sábado.

Uma dessas ocorrências foi um fenómeno de vento extremo que danificou duas habitações na zona de Coruche (Santarém).

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje sob aviso laranja, devido à agitação marítima forte, os distritos de Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro, assim como a costa norte da ilha da Madeira e toda a costa da ilha de Porto Santo.

As zonas costeiras de Coimbra, Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo estão sob aviso amarelo também devido à agitação marítima.

Os distritos de Guarda e de Castelo Branco estão sob aviso amarelo devido à queda de neve.

O IPMA prevê para hoje, no continente, céu geralmente muito nublado, aguaceiros, que serão de neve nas terras altas das regiões Norte e Centro, vento por vezes forte no litoral e nas terras altas, agitação marítima forte e pequena descida da temperatura mínima.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.