Metro de Lisboa. Circulação restabelecida entre Telheiras e Campo Grande

A circulação do metropolitano entre as estações de Telheiras e Campo Grande, da Linha Verde, esteve interrompida pelo menos uma hora este domingo, segundo informação do Metropolitano de Lisboa, que não adiantou motivos.

No X, antigo Twitter, a empresa adianta que a circulação foi restabelecida às 13h47. Antes, e na mesma plataforma, a empresa explicou que a interrupção se deveu a "causa alheia ao Metro" e que, naquele momento, não era "possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada" .

[Notícia atualizada às 14h15 de 9 de março de 2025 para dar conta do restabelecimento da circulação]