Odair Moniz. Ministra subscreve “totalmente” IGAI no caso do agente que baleou na Cova da Moura

“Determino, tudo visto e sopesado, a suspensão preventiva do arguido”. Foi com esta única frase que a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, deu a 27 de fevereiro de 2025 luz verde à suspensão do agente da PSP acusado já pela justiça de ter baleado mortalmente Odair Moniz, 43 anos, na madrugada de 21 de outubro de 2024 no bairro da Cova da Moura, em Lisboa.

De acordo com o despacho a que a Renascença teve acesso, a ministra considerou importante a suspensão preventiva do agente e o avanço para um processo disciplinar aberto entretanto no passado dia 3 de março pela Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI).

“Verifica-se que existem fortes indícios de que o arguido tenha praticado factos graves”, adiantando o despacho, “caso se venham a comprovar consubstanciam a violação de deveres disciplinares que geraram um enorme alarme social e grave perturbação da ordem e tranquilidade públicas”.

Considera a IGAI que a situação “afeta a credibilidade que a função da policia exige” não dispondo o agente de “condições para continua em funções”, havendo “inconveniência na presença do agente”.

Notificado o agente dar-se-á início à instrução do processo disciplinar, ao abrigo do art.º 82 do Estatuto Disciplinar da PSP, que visa “apurar a responsabilidade disciplinar do arguido em factos que ocorreram na madrugada do dia 21 de outubro de 2024, no Bairro Alto da Cova da Moura, em Lisboa, designadamente as circunstâncias em que foram efetuados os disparos que determinaram a morte de Odair Moniz”.