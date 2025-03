Queda de árvore em Alcácer do Sal corta N2 e faz um ferido

A queda de uma árvore perto do Torrão, concelho de Alcácer do Sal, obrigou este domingo ao corte da Estrada Nacional 2 (EN2) e causou um ferido leve, disse uma fonte da Proteção Civil à agência Lusa.

A árvore caiu sobre um veículo ligeiro que circulava na via, pouco depois das 06h00, e o ferido foi transportado para o Hospital do Espírito Santo, em Évora, pelos bombeiros do Torrão, distrito de Setúbal, acrescentou o Comando Sub-Regional do Alentejo Litoral.

A via encontra-se cortada em ambos os sentidos ao quilómetro 568,4, à saída do Torrão, na direção Sul, enquanto decorrem trabalhos de remoção da árvore e da viatura.

Para o local foram mobilizados 13 operacionais, apoiados por oito viaturas, de acordo com a página da Proteção Civil.