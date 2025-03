Veleiro de navegador solitário francês encalha na Madeira

Um veleiro, de um navegador solitário francês, encalhou na praia Formosa, na zona oeste do concelho do Funchal, na Madeira, encontrando-se o homem "bem de saúde", disse à Lusa o capitão do Porto do Funchal.

Em declarações à Lusa, o comandante Ferreira Teles, explicou que o alerta chegou ao Comando Local da Polícia Marítima do Funchal através de um popular, cerca das 23h55 de sábado, para uma embarcação encalhada na praia Formosa, situada na freguesia de São Martinho.

De acordo com o responsável, o piquete "dirigiu-se de imediato ao local" onde constatou que se encontrava encalhado um veleiro de nove metros, com um navegador solitário, "na casa dos 70 anos e bem de saúde" que foi "rapidamente desembarcado".

Segundo Ferreira Teles, o homem contou que vinha das Canárias, a motor, e que terá ficado sem propulsão devido a um cabo enrolado na hélice.

"Sem propulsão mecânica o homem içou as velas, mas pela ação do vento forte e das correntes, foi empurrado para a costa e acabou por encalhar na praia", disse o responsável, adiantando que os acontecimentos serão agora confirmados através de peritagem.

O homem foi notificado para apresentar um plano de remoção da embarcação, acrescentou ainda Ferreira Teles, que foi empossado a 25 de fevereiro como Comandante da Zona Marítima da Madeira.