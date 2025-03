Ataque com tinta verde. ​Justiça aguarda informações sobre preço do fato de Montenegro

Ainda não foi esta segunda-feira que começaram as alegações finais do caso em que o primeiro-ministro pede uma indemnização de 1.750 euros depois de ter ficado com fato pintado de verde.



Em fevereiro do ano passado, Vicente Fernandes, um jovem de 19 anos, do movimento Greve Climática Estudantil, atirou tinta verde ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, na zona da cabeça, espalhando-se pela roupa, aquando de uma visita à FIL - Feira Internacional de Lisboa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O jovem está acusado de três crimes de dano, delitos relacionados com prejuízos no vestuário do chefe do Governo, de uma fotógrafa do CDS e de um agente da PSP.

O julgamento arrancou em outubro do ano passado, mas ainda não acabou. As sessões, depois de terem sido ouvidas as testemunhas, têm ficado marcadas por esclarecimentos sobre o tipo de tinta (lavável, ou não lavável) se a embalagem tinha, ou não, rótulo e o preço do fato que é contestado pela defesa do jovem.

Ao primeiro-ministro (que não é representado por advogado, uma vez que optou por apresentar por escrito a sua própria defesa) foram pedidas informações sobre o fato. As respostas chegaram ao tribunal apenas em meados de fevereiro, juntamente com o dito fato.