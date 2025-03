Carrinha com idosos cai em ravina. Acidente provoca sete feridos

Sete feridos é o balanço de um acidente com uma carrinha, que caiu esta segunda-feira à tarde numa ravina com nove metros, junto à localidade de Cávado, em Vila Verde, no distrito de Braga.

A viatura com seis passageiros idosos e uma motorista despistou-se na Estrada Nacional 101. O alerta foi dado pelas 16h40.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A viatura pertence ao Centro Social de Covas, em Vila Verde.

Ao que a Renascença apurou junto da Proteção Civil, os idosos com cerca de 80 anos sofreram ferimentos ligeiros.

Já a condutora da viatura, com cerca de 45 anos, ficou ferida com gravidade.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 26 operacionais, apoiados por 12 viaturas.