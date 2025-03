Há mais jovens com cancro do intestino. Consumo de álcool e drogas na base da subida

Há mais jovens com cancro no intestino, uma doença que, normalmente, afeta pessoas a partir dos 50 anos, alerta esta segunda-feira o presidente da Associação de Apoio ao Doente com Cancro Digestivo (Europacolon).

Em declarações à Renascença, Vítor Neves lembra, que segundo os dados mais recentes, relativos a 2022, Portugal tem uma "incidência de 10.500 casos, dos quais 4.800 acabam por perder a vida".

Estes casos incidem, essencialmente, na população acima dos 50 anos, "mas têm aparecido pessoas entre os 25 e os 30" com a doença.

" A parte hereditária explica cerca de 20% mas, não existindo dados que o comprovem, o facto de vivermos de forma sedentária e o consumo de álcool e tabaco também tem impacto", admite Neves.

O especialista alerta que "há pouco rastreio" ao cancro do intestino em Portugal, e por isso lamenta que governo não aposte na prevenção da doença.

"Os governantes não valorizam a prevenção das doenças oncológicas. O cancro do intestino é prevenível e o rastreio tem um custo-benefício excelente", conta.

Vítor Neves apela ainda à população para que esteja atenta aos sintomas, entre eles as "obstipações ou diarreias sem razão aparente, o aparecimento de sangue nas fezes, o cansaço e emagrecimento sem motivo e a sensação constante de intestino cheio e dores abdominais fortes".

Em especial, o médico incita os mais jovens que "façam pressão nos médicos assistentes" para que valorizem os indícios da patologia.

"Por hábito os médicos não associam uma coisa à outra porque o histórico era que o cancro do intestino só aparecia a partir de 50 anos, é preciso insistir", termina.

Segundo o GLOBOCAN, da Organização das Nações Unidas, em 2022 morreram em mais de 900 mil pessoas com cancro em todo o mundo.