Reveja o vídeo da conferência “Imigração: o desafio da proximidade"

Acompanhe os dois painéis de debate com especialistas, decisores políticos, com quem está no terreno e também, como não podia deixar de ser, de quem imigrou para Portugal. Veja o direto neste link.

A abertura estará a cargo do Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, e o encerramento será feito por António Vitorino, Presidente do Conselho Nacional para as Migrações e Asilo.

A Conferência, moderada por José Pedro Frazão, decorre das 09h00 às 13h00, no Auditório da Assembleia Municipal de Gaia.

A entrada é livre. Pode assistir ao streaming no site, Youtube e Facebook da Renascença.

Esta é uma parceria da Renascença com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Saiba mais aqui.





Consulte aqui o programa:

IMIGRAÇÃO: O DESAFIO DA PROXIMIDADE

10 DE MARÇO – AUDITÓRIO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GAIA

09h00 – Boas-Vindas

- Cónego Paulo Franco - Presidente do Grupo Renascença Multimédia

- Eduardo Vítor Rodrigues – Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia

09h15 – Abertura

- António Leitão Amaro – Ministro da Presidência

09h30 – 1º Painel – Imigração: fonte de riquezas para Portugal?

- Pedro Góis – Diretor Científico do Observatório das Migrações

- Cyntia de Paula – Vice-Presidente da Casa do Brasil em Lisboa e Conselheira, em representação da Comunidade Brasileira, no Conselho Nacional para as Migrações e Asilo

- Tito Campos e Matos – Vice-Presidente da Direção Executiva do Conselho Português para os Refugiados

10h45 – Intervalo

11h00 – 2º Painel – Imigração e Respostas Locais

- Isabel Martins da Silva – Representante da ONG Meeru

- António Brito Guterres – Assistente social e gestor comunitário

- Carlos Miguel – Ex-Secretário de Estado da Administração Local

- Shiv-Kumar Singh – Associação Casa da Índia

12.30 – Encerramento

– António Vitorino – Presidente do Conselho Nacional para as Migrações e Asilo