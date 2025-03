Segunda-feira (muito) cinzenta. Previsão de chuva, granizo, vento forte e neve

Vem aí muita chuva, possibilidade de granizo, vento forte e queda de neve. Portugal vai continuar a sentir os efeitos da passagem da depressão Jana, que coloca todo o país sob aviso amarelo.



Em declarações à Renascença, Bruno Café, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), explica que segunda-feira será um dia de céu muito nublado e de chuva forte.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Poderão ocorrer episódios de granizo, acompanhados de trovoada, “em especial nas regiões Centro e Sul”.

“Já foi emitido um aviso amarelo de precipitação para as regiões Centro e Sul, entre as 9h00 e as 21h00, que poderá ser estendido à região Norte”, adianta Bruno Café.

Poderá nevar acima dos 1.100 a metros de altitude. Foi emitido aviso amarelo para a queda nos distritos da Guarda, Castelo Branco, Vila Real e Braga.

“O vento vai soprar moderado a forte no litoral e nas terras altas, com rajadas que podem chegar até aos 75 quilómetros/hora no litoral a sul do Cabo Carvoeiro. Também foi emitido um aviso amarelo de vento para segunda-feira”, sublinha Bruno Café, do IPMA.