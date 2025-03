Tupperware. Esta segunda-feira é a data limte para os trabalhadores reclamarem créditos

Os credores e cerca de 200 trabalhadores da fábrica da Tupperware em Montalvo, Constância, que cessou atividade e foi declarada insolvente a 10 de fevereiro, têm até esta segunda-feira para reclamarem os seus créditos junto do administrador de insolvência.

A Tupperware - Indústria Lusitana de Artigos Domésticos, empresa que detém a fábrica em Montalvo, no distrito de Santarém, que já não produz desde 08 de janeiro, foi declarada insolvente no dia 10 de fevereiro, deixando 200 trabalhadores desempregados.

No pedido de insolvência, foram identificados como credores, além dos trabalhadores, várias empresas do grupo Tupperware e, ainda, a Gráfica Ideal de Águeda - Indústrias Gráficas S.a., a Dart Industries Inc., o BCP, Carla Sofia Soeiro Cruz Gonçalves e Ignacio Zubizarreta.

Os termos da liquidação dos bens da fábrica da Tupperware, unidade fabril instalada há mais de 40 anos em Montalvo, vão ser determinados em assembleia de credores, disse à Lusa, no dia 13 de fevereiro, o administrador de insolvência.

"Relativamente ao processo da Tupperware, foi encerrado o estabelecimento, os trabalhadores foram hoje [13 de fevereiro] despedidos, vai-se prosseguir com a sua inscrição no Centro de Emprego e aguarda-se o agendamento de uma assembleia de credores para determinar os termos da liquidação", disse à Lusa Jorge Calvete, responsável pela gestão do processo de insolvência da empresa.

Questionado sobre se existem propostas para aquisição da maquinaria ou da própria fábrica, no seu todo, o gestor de insolvência disse ainda não ser o tempo para apresentação e análise de eventuais propostas.

"Não está ainda em curso o processo de liquidação, portanto não há lugar a haver ainda propostas [de aquisição]. Os trabalhadores, e todos os credores, estão na fase de reclamação dos seus créditos, que decorre durante 30 dias desde a data de declaração de insolvência", determinada em 10 de fevereiro, declarou.

A fábrica da Tupperware em Montalvo era controlada pela sociedade Tupperware Indústria Lusitana de Artigos Domésticos que, por sua vez, era detida em 74% pela Tupperware Portugal - Artigos Domésticos Unipessoal Lda e em 26% pela Tupperware Iberia. .

Ambas as empresas dependem a 100% da casa-mãe sediada nos Estados Unidos - a Tupperware Brands Corporation.

A fábrica da multinacional Tupperware em Portugal, a funcionar desde 1980, dependia a 100% da casa-mãe norte-americana, vendida depois de em setembro ter entrado em falência, e os planos para o futuro não parecem passar pela Europa, uma vez que a empresa revogou a sua licença de venda de produtos em todos os países europeus.