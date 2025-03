Vacina da gripe. Acesso gratuito para profissionais expostos a animais doentes

A Direção-Geral da Saúde (DGS) alargou o acesso gratuito à vacinação contra a gripe a profissionais com risco de exposição direta a animais doentes ou mortos com suspeita de gripe zoonótica.

A norma relativa à Campanha de Vacinação Sazonal contra a Gripe: Outono-Inverno 2024-2025, atualizada na sexta-feira, passa a incluir os profissionais de laboratórios envolvidos na análise de vírus da gripe em animais e equipas de gestão de surto desta doença.

Estão também incluídos os trabalhadores envolvidos no abate e descarte de resíduos em estabelecimentos pecuários (aves, suínos e bovinos) e na produção pecuária (aves, suínos e bovinos), assim como outros criadores que lidam com animais domésticos.

No dia 7 de janeiro, a DGS publicou a Orientação nº 001/2025, relativa à "Gripe zoonótica ou por outro vírus influenza de origem animal - Abordagem de Saúde Pública e Abordagem Clínica", no contexto dos focos de gripe aviária de alta patogenicidade que têm sido detetados a nível global, incluindo na Europa e em Portugal.

A orientação, dirigida aos profissionais do Sistema de Saúde, abrange aspetos inerentes à deteção precoce, gestão de caso, notificação, diagnóstico, tratamento, investigação epidemiológica, gestão de contactos, testagem, quimioprofilaxia, vacinação, comunicação de risco com base nas mais atuais recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC).

A DGS sublinha que a transmissão do vírus H5N1 para humanos é um evento raro, com casos esporádicos registados a nível global.

No entanto, caso ocorra, a infeção pode manifestar-se com um quadro clínico grave, sendo que o período de incubação se situa geralmente entre dois a cinco dias, após a última exposição a animais doentes ou mortos.

A transmissão da doença ocorre principalmente em contextos de exposição profissional por contacto direto ou próximo com animais infetados ou com os tecidos, penas, excrementos ou inalação de vírus por contacto próximo com animais infetados ou ambientes contaminados.

Até à data, não há nenhuma prova de que a gripe das aves possa ser transmitida aos seres humanos através do consumo de alimentos, nomeadamente de carne de aves de capoeira e ovos.

A campanha de vacinação sazonal outono-inverno 2024-2025 contra a gripe e a covid-19 arrancou em 20 de setembro em cerca de 3.500 pontos de vacinação em todo o país, com objetivo de vacinar 2,5 milhões de pessoas.