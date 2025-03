Avião aterra de emergência no Porto. Nove feridos transportados para o hospital

Um avião da TAP, que partiu do Aeroporto de Lisboa com destino a Londres, teve de desviar a sua rota e aterrar de emergência no Aeroporto Porto, esta terça-feira à tarde.

Nove feridos leves foram transportados para o Hospital de S. João e para o Hospital Pedro Hispano. Duas pessoas foram assistidas no local, disse à Renascença fonte da Proteção Civil.

À Renascença, fonte da TAP confirma que o voo divergiu na sequência de uma questão técnica.

Já segundo a Proteção Civil, foi detetado "fumo a bordo", o que levou a que fosse acionado um "alerta de nível 2". A mesma fonte adiantou que a aterragem de emergência foi realizada "com sucesso".

No site da Proteção Civil é indicado um "acidente aéreo" às 16h44, que reuniu 60 operacionais, auxiliados por 23 veículos.

Fonte da TAP garantiu à Renascença que todos os passageiros vão seguir viagem para Londres num outro avião.

De acordo com o site Flight Radar 24, que rastreia voos a nível mundial, o aparelho saiu do Aeroporto Humberto Delgado às 15h30, já cerca de uma hora atrasado, e deveria aterrar no aeroporto de Londres-Heathrow, no Reino Unido, pouco depois das 18h. Acabou por aterrar no Aeroporto Francisco Sá Carneiro às 17h30.

[notícia atualizada às 18h56]