Cruz de Pau. Irmãos detidos por tentativa de homicídio na via pública

A Polícia Judiciária (PJ) deteve os dois alegados autores de uma tentativa de homicídio contra um homem de 55 anos na via pública, no domingo, no Seixal, distrito de Setúbal, anunciou nesta terça-feira aquela força policial.

Os detidos têm 25 e 27 anos e são irmãos.

A PJ explica, em comunicado, que os factos, investigados pelo Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Setúbal, tiveram origem numa comunicação efetuada a esta polícia, na mesma data, pela Polícia de Segurança Pública (PSP) do Seixal, reportando a ocorrência de disparos na via publica, envolvendo os condutores de duas viaturas automóveis, que se encontravam paradas em plena via pública.

A vítima conduzia quando foi detetada pelos suspeitos, vindo estes de imediato a intentar uma perseguição, que apenas cessou numa das ruas da freguesia da Amora, no concelho do Seixal.

Um dos homens saiu da viatura e efetuou vários disparos contra a vítima, vindo esta igualmente a responder com disparos na direção dos autores.

Ainda de acordo com PJ, no decurso de tais disparos, a vítima acabou por ser atingida com gravidade, encontrando-se ainda internada em unidade hospitalar, mas livre de perigo.

Um dos autores, acabou por ser atingido num dos membros inferiores e deslocou-se posteriormente à PSP, imputando à vítima a circunstância de se encontrar ferido, desconhecendo, porém, a existência de vídeos que circulavam nas redes sociais, demonstrando a forma como os factos ocorreram.

Ao que a investigação apurou, os factos resultam de quezílias anteriores, com cerca de um ano, relacionadas com um serviço prestado pela vítima à progenitora dos dois suspeitos, que supostamente não terá ficado em condições, não tendo o respetivo pagamento sido efetuado.

No decurso das diligências realizadas pelo DIC de Setúbal da PJ, foi ainda possível apurar que, quer os agora detidos, quer a vítima, tinham mantido, até há um ano, uma relação de amizade, que cessou devido ao referido serviço.

Segundo a PJ, os detidos têm antecedentes policiais, por crimes de trafico de estupefacientes, ofensas à integridade física e crimes contra o património, sendo conhecidos como pessoas violentas.

Os dois irmãos serão presentes a Tribunal, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.