Exercício INSTEX 25. Marinha testa prontidão na resposta a "ameaças e crises"

Está em curso até à próxima sexta-feira o exercício INSTEX 25, um exercício anual para ajudar no aprontamento das forças navais.

Testa-se a intervenção em conflitos de “baixa intensidade” e de “alta intensidade”, que vai decorrer na costa portuguesa entre o Porto e Sines até sexta-feira, juntando 700 militares da Marinha.

A Marinha portuguesa está a “testar a capacidade de resposta contra as atuais ameaças e cenários de crise” ameaças à superfície, submarinas, aéreas e no ciberespaço, com o objetivo de “elevar a capacidade operacional”, explica à Renascença o porta-voz da Marinha o Comandante Ricardo Sá Granja.

O treino conta com a participação de cerca de 700 militares distribuídos por “três fragatas, dois Navios de Patrulha Oceânica (NPO), um Navio de Patrulha Costeira, uma Lancha de Fiscalização Rápida, um helicóptero Lynx Mk95, equipas de mergulhadores sapadores, elementos dos Destacamentos de Ações Especiais, de Abordagem, de Abordagem e de Projeção de Força do Corpo de Fuzileiros, Veículos Aéreos Não Tripulados e ainda, aeronaves F-16M da Força Aérea Portuguesa”, explica a Marinha.