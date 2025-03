Problema mecânico em barragem de Évora motiva alerta de cheias

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Évora alertou esta terça-feira para a subida do caudal do rio Degebe, a jusante da barragem do Monte Novo, provocada por um problema mecânico que impede a abertura das comportas da albufeira.

Num aviso à população publicado na página do município na Internet, o Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) de Évora limitou-se a adiantar que foram detetadas "anomalias nos circuitos hidráulicos" da barragem.

O SMPC de Évora referiu que foi informado da situação pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que colocou "a infraestrutura em alerta amarelo".

Contactado pela agência Lusa, o presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto de Sá, precisou que "um problema mecânico não permite a abertura completa das compostas" da barragem, frisando que, devido à chuva dos últimos dias, a barragem atingiu a cota máxima.

"A água já está a passar por cima das comportas", realçou, assinalando que, se as comportas estivessem em pleno funcionamento, "em princípio, determinadas zonas não seriam inundáveis".

O autarca adiantou que a Estrada Municipal 534, que passa no paredão da barragem e faz a ligação da Estrada Nacional 256 às localidades de São Vicente de Valongo e a Nossa Senhora de Machede, vai ser encerrada ao trânsito, por precaução.

Segundo o presidente do município, foram mobilizados para o local por precaução elementos e meios da APA, do SMPC de Évora, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e da GNR.

No comunicado, o SMPC de Évora alerta a população, sobretudo os proprietários e moradores dos terrenos situados junto ao rio Degebe, a jusante da barragem do Monte Novo, para a subida do caudal do rio.

"Deverão estar atentos a esta situação, acautelando a deslocação de animais para uma cota mais alta", sublinhou.

A Proteção Civil Municipal realçou que a APA está "a promover as operações necessárias à retificação dos problemas observados", salientando que "a descarga de fundo da barragem se encontra aberta".

"Em caso de evolução desfavorável da situação, o SMPC de Évora procederá à atualização da presente de informação, encontrando-se a acompanhar a situação, em articulação com a APA", acrescentou.

A Lusa tentou contactar a APA, mas até ao momento não foi possível.