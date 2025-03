Sismo de 5,3 na escala de Richter sentido na ilha de São Miguel

Um sismo de 5,3 na escala de Richter foi sentido esta terça-feira na ilha de São Miguel, no grupo oriental dos Açores, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O abalo, com epicentro a 32 kms a sudoeste de Vila Franca do Campo, não provocou danos humanos ou materiais, mas foi sentido pela população. A Renascença falou com Miguel Leite, rececionista num hotel na Povoação, que refere que o abalo "Foi muito sentido no hotel" pelos funcionários, mas não alarmou os hóspedes.

Em comunicado, o IPMA indica que o sismo foi registado nas estações da Rede Sísmica dos Açores às 07:14 locais (08:14 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de 25 quilómetros (km) a Sul-Sudeste de Faial da Terra, na ilha de S. Miguel.

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).

O comunicado do IPMA ainda não divulgou o grau da escala de Mercalli, que mede a intensidade de um abalo.