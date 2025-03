Trabalhadores da Autoeuropa satisfeitos com produção de modelo elétrico da Volkswagen

É com satisfação que o coordenador das Comissões de Trabalhadores (CT) do Parque Industrial da Autoeuropa reage ao anúncio da Volkswagen, que escolheu a fábrica de Palmela, para produzir o novo carro elétrico.

Em declarações à Renascença, o coordenador da CT, Daniel Bernardino, fala de "uma notícia muito importante" para Portugal.

Daniel Bernardin espera que a produção do novo elétrico da marca alemã se traduza "em mais emprego, porque sabemos que na produção de carros elétricos a mão de obra necessária não é a mesma que é para os carros a combustão, e se realmente todas as empresas que estão aqui instaladas vão beneficiar ou não com a vinda deste novo carro".



O dirigente explica que "neste momento a vanguarda dentro do ramo automóvel é mesmo avançarmos para os elétricos cada vez mais e o Parque Industrial da Auto Europa não podia mesmo ficar de fora desta corrida".

Em comunicado, o Ministério da Economia aplaude a escolha da marca alemã e diz ser um momento histórico para Portugal. A Autoeuropa vai produzir o novo modelo elétrico da Volkswagen em 2027.