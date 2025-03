Abono de família. Aumento pode cair na conta em abril, com retroativos a janeiro

O Governo atualizou em 2,1%, os valores de referência para a maioria das prestações de apoio à família. Entre elas está o abono de família, que passa a variar entre os 43 e os 186 euros, dependendo do escalão de rendimentos e da idade das crianças.

Também o valor da bonificação por deficiência vai ser atualizado, podendo chegar aos 141 euros. No caso do subsídio para funeral, o aumento é de 2,6%.

É o que prevê a portaria, a que a Renascença teve acesso, que foi assinada pela ministra do Trabalho e da Segurança Social, ainda antes da queda do Governo.

Os aumentos poderão cair na conta bancária das famílias em abril, com retroativos a janeiro deste ano, mas está dependente de publicação em Diário da República.

Segundo o Ministério de Maria do Rosário Palma Ramalho, estes aumentos para 2025, em função da atualização do Indexante dos Apoios Sociais (IAS), têm um impacto total que ascende aos 31,8 milhões de euros.

No caso do aumento do abono de família, o impacto orçamental é de 26,8 milhões de euros.

Quanto à bonificação por deficiência, o aumento é de 2 milhões de euros e na garantia para a infância é de 1,8 milhões de euros.

Conheça os valores atualizados

Abono de família, os montantes mensais passam a ser os seguintes:

Para o 1.º escalão de rendimentos:

186,87€, para crianças com idade igual ou inferior a 36 meses;

73,51€, para crianças e jovens com idade superior a 36 meses;

Para o 2.º escalão de rendimentos:

158,17€, para crianças com idade igual ou inferior a 36 meses;

73,51€, para crianças e jovens com idade superior a 36 meses;

Para o 3.º escalão de rendimentos:

129,23€, para crianças com idade igual ou inferior a 36 meses;

58,05€, para crianças e jovens com idade superior a 36 meses e igual ou inferior a 72 meses;

53,18€, para crianças e jovens com idade superior a 72 meses;

Para o 4.º escalão de rendimentos:

86,53€, para crianças com idade igual ou inferior a 36 meses;

43,81€, para crianças e jovens com idade superior a 36 meses e igual ou inferior a 72 meses.

Abono de família pré-natal, os valores mensais passam a ser os seguintes:

186,87, em relação ao 1.º escalão de rendimentos;

158,17, em relação ao 2.º escalão de rendimentos;

129,23, em relação ao 3.º escalão de rendimentos;

86,53, em relação ao 4.º escalão de rendimentos.

Bonificação por deficiência, os montantes mensais são atualizados para os seguintes valores:

€ 72,59 para titulares até aos 14 anos;

€ 105,73 para titulares dos 14 aos 18 anos;

€ 141,52 para titulares dos 18 aos 24 anos;

O subsídio por assistência de terceira pessoa passar a corresponder a 125,48 euros.

O montante do subsídio de funeral passa a ser de 261,25 euros, o correspondente a 50 % do IAS.