Buscas na GNR de Loulé

O posto da GNR de Loulé foi esta quarta-feira alvo de buscas pela Polícia Judiciária Militar (PJM).



Fonte da GNR confirma à Renascença que os inspetores chegaram logo pela manhã e recolheram material informático.

A mesma fonte indica que as buscas se prendem com uma investigação que teve início no ano passado, na sequência de uma denúncia.

O processo corre no Departamento de Investigação e Ação Penal Regional de Évora.

De acordo com a SIC Notícias, a denúncia prende-se com práticas ilegais por parte de militares deste núcleo, nomeadamente, na obtenção de provas.