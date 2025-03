Familiares de aluno invadem escola em Camarate após agressões

Depois de uma agressão entre dois alunos na escola Básica de Camarate, no concelho de Loures, familiares de um dos menores invadiram esta quarta-feira de manhã o estabelecimento de ensino.



A Polícia foi chamada por volta da hora do almoço pela direção da escola, por causa de uma invasão do recinto, disse à Renascença fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

Das agressões não resultaram feridos. Os três adultos que entraram na escola foram identificados pela PSP.

Foi aberto um auto de notícia na sequência da Escola Básica de Camarate.