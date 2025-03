Mau tempo mantém-se com previsão de chuva, neve e trovoada

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos da Guarda e Castelo Branco sob aviso amarelo, devido à previsão de queda de neve acima de 1500 m, que poderá acumular cerca de 5 cm.

Para esta quarta-feira prevê-se céu geralmente muito nublado e períodos de chuva ou aguaceiros na região Sul a partir da manhã, estendendo-se gradualmente às regiões Norte e Centro e sendo mais intensos nas regiões Centro e Sul.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O IPMA avisa também para a possibilidade de ocorrência de trovoada nas regiões Centro e Sul a partir da manhã e queda de neve acima de 1500 metros de altitude na região Centro a partir da tarde.

Nas terras altas, o vento soprará fraco a moderado do quadrante oeste, sendo por vezes forte nas regiões Centro e Sul, onde soprará temporariamente do quadrante sul durante a tarde.

As previsões apontam ainda para neblina ou nevoeiro matinal, em especial nas regiões Norte e Centro e pequena descida de temperatura.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 8ºC, na Guarda, e os 18ºC, em Faro, e as temperaturas mínimas entre os -1º C, em Bragança, e os 10ºC, em Faro.

Na Madeira o Serviço de Proteção Civil alertou para o agravamento das condições meteorológicas, com previsão de chuva e vento com rajadas que podem atingir os 120 quilómetros nas regiões montanhosas.