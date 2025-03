Ministério Público abre "averiguação preventiva" à Spinumviva

O Ministério Público abriu uma "averiguação preventiva" à Spinumviva.

A informação foi, esta quarta-feira, confirmada pelo procurador-geral da República. Amadeu Guerra confirmou aos jornalistas que recebeu pelo menos três denúncias anónimas relacionadas com a empresa familiar do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

"Temos mais que uma denúncia e tivemos a recolher elementos", confirma Amadeu Guerra, que diz "dos elementos recolhidos até agora não há fundamento para abrirmos qualquer inquérito-crime" neste momento, pelo que foi decidido que se abriria uma "averiguação preventiva para recolher elementos adicionais relativamente a entidades terceiras". "É isso que vai acontecer nos próximos tempos", adianta.

"Isto significa que, na prática, vai haver uma averiguação preventiva com as respetivas consequências e com os meios de averiguações preventivas. Não podemos é utilizar meios que violem a privacidade dos cidadãos", explica, pelo que serão usados meios "que não são intrusivos", mas sim "meios em fontes abertas e pedidos a entidades terceiras que podem ou não fornecer a informação que pedimos", remata.

A averiguação preventiva irá servir para o MP decidir se avança ou não para a abertura de um inquérito.

