Assistentes virtuais falham na informação ao consumidor, alerta DECO

A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO) avisa que “as ferramentas digitais" de inteligência artificial (IA) "podem ser geradoras de desinformação, de distorção das respostas e, assim, causar danos aos consumidores”.

Este aviso é feito na sequência de uma análise a quatro assistentes virtuais: ChatGPT da Open Ai; Copilot da Microsoft; Gemini da Google e Deepseek da High Flyer.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A DECO, no início de fevereiro, fez várias perguntas àqueles sistemas de IA sobre três dos assuntos mais reclamados junto do gabinete da Defesa do Consumidor. São eles o direito de resolução, as garantias dos bens e a prescrição das dívidas nos serviços públicos essenciais.

As respostas foram analisadas à luz de quatro critérios, diz à Renascença Paulo Fonseca, jurista da DECO: “a fiabilidade, ou seja, perceber se a informação que era dada a consumidor era baseada em fontes fidedignas e quais é que eram essas fontes de informação, se a informação era completa, se era verdadeira e se era rigorosa”.