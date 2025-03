Defesa da Europa. Chefe das Forças Armadas participou em reunião de alto nível

O chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) participou numa reunião de líderes militares de outros países, realizada esta semana, em Paris.

O general José Nunes da Fonseca e outros 32 chefes militares discutiram, na terça-feira, “opções que assegurem a defesa do continente europeu e promovam uma paz duradoura na Ucrânia”, refere o gabinete do CEMGFA, em comunicado enviado à Renascença.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A reunião aconteceu no âmbito do “Paris Defence and Strategy Forum”, que decorreu entre segunda e quarta-feira.

O chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas vai agora apresentar as opções discutidas ao Ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo.